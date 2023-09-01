Çankırı'da Büyükbaş Hayvan Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde gerçekleşen büyükbaş hayvan hırsızlığı olayında, 4 şüpheli yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çalınan hayvanlar sahiplerine teslim edildi.
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde büyükbaş hayvan hırsızlığına karıştığı belirlenen 4 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Saraycık köyünde 29 Ağustos'ta büyükbaş hayvan hırsızlığı olayı üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi ve Ilgaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldığı belirtildi.
Saraycık köyünden çalınan 11 ayrı vatandaşa ait 25 büyükbaş hayvanın 3 farklı araçla Ankara'nın Çubuk ilçesine götürüldüğü belirtilen açıklamada, suça karışan şahısların tespit edilip hayvanlarının tamamının olaydan 8 saat sonra kapalı ahır içerisinde ele geçirildiği ifade edildi.
Açıklamada, ele geçirilen hayvanların sahiplerine teslim edilerek olaya karıştıkları tespit edilen 4 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.