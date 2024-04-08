Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Çankırı'da bir ev alevlere teslim oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde alevlere teslim olan bir ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, Ilgaz ilçesi Sekü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan bir evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Çankırı Güvenlik Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor'da 2. potaya kim girdi? Metro bayramda bedava mı 2024? Ramazan Bayramı'nda Metrobüs, Marmaray, Vapur seferleri ücretsiz mi? Resmi Gazete bugün (8 Nisan) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 8 NİSAN RESMİ TATİL Mİ? 8 Nisan resmi kurumlar açık mı? Pazartesi tatil mi? Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi 2024? Ramazan Bayramı'nda Metro, Marmaray, Vapur, Metrobüs bedava mı? Nuri Alço'nun sağlık durumu nasıl? Nuri Alço'nun hastalığı nedir, son durumu ne? SÜPER KUPA MAÇI ERTELENDİ Mİ? 7 Nisan GS-FB derbisi neden iptal edildi? Süper Kupa maçı ne zaman olacak? Fenerbahçe neden sahadan çekildi? Süper Kupa maçı tatil edildi mi? GS-FB derbisi neden iptal oldu? SÜPER KUPA MAÇI İPTAL Mİ? 7 Nisan Süper Kupa maçı yarıda mı kaldı? Süper Kupa derbi maçı neden iptal edildi? Kirli Sepeti bu akşam var mı, yok mu? 7 Nisan Kirli Sepeti yeni bölümü yayınlanacak mı? Kirli Sepeti neden yok? Fenerbahçe sahaya çıkacak mı? Süper Kupa maçı oynanacak mı? Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa maçını hangi kanal veriyor? Fener-Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? Bayram namazı saat kaçta 2024? Zonguldak bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Yozgat bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Yalova bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title