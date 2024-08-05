Çankırı'da binlerce araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı

Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde bin 680 araç sürücüsüne 4 milyon 4 bin 471 TL cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından 29 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında il genelinde denetimler yapıldı. Yapılan trafik denetimlerinde 106 araç trafikten men edilirken, bin 680 araç sürücüsüne toplam 4 milyon 4 bin 471 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI