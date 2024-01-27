Çankırı'da Bilgisayar Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı

Çankırı'da iki adet bilgisayar çalan bir şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı il merkezinde 2 adet dizüstü bilgisayar çalan şahsın yakalanması için Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan fiziki, teknik çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın kimliği tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanan şahıs gözaltına alındı. - ÇANKIRI