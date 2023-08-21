Çankırı'da bıçaklı kavga: 3 kişi yaralandı

Çankırı'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Kavga anı cep telefonu ile görüntülendi.

Çankırı'da 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga kamerada

ÇANKIRI - Çankırı'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Kavga anı ise cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, Çankırı il merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan B.D. ve F.Ç. yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan B.D. ilk müdahalesinin ardından Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kavga anı kamerada

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kavga anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde iki grubun yol ortasında kavga etti görülüyor. Kavga sorasında darp edilen bir şahıs yere yığılıyor. Olayı görüntüleyen vatandaşlar ise büyük panik yaşıyor.