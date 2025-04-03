Çankırı'da Bıçaklı Kavga: 20 Yaşındaki Genç Ağır Yaralı

Cadde üzerindeki tartışma kanlı bitti: 20 yaşındaki genç ağır yaralandı

ÇANKIRI - Çankırı'da iki grup arasında çıkan kavgada, 20 yaşındaki genç genç aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

Olay, Buğday Pazarı Mahallesi Çarşamba Pazarı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, L.A.ve A.Ö.Ö.arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. L.A. isimli vatandaş, husumetlisi A.Ö.Ö.'yü bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 20 yaşındaki yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli L.A., M.A. ve A.F.C. ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin çok sayıda suç dosyası bulunurken 20 yaşındaki gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.