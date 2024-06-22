Çankırı'da Barajda Hareketsiz Halde Bulunan Adam Hayatını Kaybetti

Çankırı'nın Orta ilçesinde barajda hareketsiz halde bulunan 47 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Çankırı'nın Orta ilçesi Güldürcek Barajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, barajda bir kişiyi hareketsiz halde gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından barajdan çıkartılan H.A.C., sağlık ekipleri tarafından Orta İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. H.A.C. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 47 yaşındaki adamın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI