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Çankırı'da Baca Yangını Kontrol Altına Alındı

Çankırı'da Baca Yangını Kontrol Altına Alındı
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Çankırı'nın İncili Çeşme Mahallesi'nde bir evin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Çankırı'da bir evin baca kısmında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle çatıya sıçramadan söndürüldü.

Olay, İncili Çeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evin bacasında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak evin çatısına sıçramadan söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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