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Çankırı'da Atık Eşyalardan Yangın Çıktı

Çankırı'da Atık Eşyalardan Yangın Çıktı
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Çankırı'nın Merkez ilçesi Karatekin Mahallesi'nde atık eşyaların alevlenmesi sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Çankırı'da atık eşyaların alevlenmesi neticesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Merkez ilçesi Karatekin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazide bulunan atık eşyalarda bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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