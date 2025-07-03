Çankırı'da Atık Eşyalarda Yangın Çıktı
Çankırı'nın Fatih Mahallesi'nde atık eşyaların alevlenmesi sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olay sonrası vatandaşların ihbarıyla yangına müdahale edildi.
Çankırı'da atık eşyaların alevlenmesi neticesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, Fatih Mahallesi, Salihler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazide bulunan atık eşyalarda bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. - ÇANKIRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa