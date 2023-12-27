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Çankırı'da Aranan 9 Şahıs Yakalandı

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Çankırı'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 3'ü tutuklandı.

Çankırı'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde aranan şahıslara yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çankırı Güvenlik Yakalama Suç Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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