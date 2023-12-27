Çankırı'da Aranan 9 Şahıs Yakalandı
Çankırı'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 3'ü tutuklandı.
Çankırı'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan3'ü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde aranan şahıslara yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ÇANKIRI