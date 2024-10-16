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Çankırı'da Aranan 64 Şahıs ve 8 Göçmen Yakalandı

Çankırı'da Aranan 64 Şahıs ve 8 Göçmen Yakalandı
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Çankırı'da jandarma ve polis ekiplerinin yaptığı operasyonda çeşitli suçlardan aranan 64 şahıs ile 8 düzensiz göçmen yakalandı. 5 şahıs tutuklanırken, uyuşturucu ve bir tabanca ele geçirildi.

Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 64 şahıs ile 8 göçmen yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 5'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 7-14 Ekim tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 64 şahıs ile 8 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan aramalarda ise 294.45 gram kannobionid, 0.75 gram metamfetamin, 16.21 gram esrar, 52 gram kubar esrar, 1 adet uyuşturucu tüketiminde kullanılan aparat ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 64 şahıstan 5'i tutuklandı. Yakalanan düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilme işlemi başladı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Politika Jandarma 3-sayfa Göçmen Polis Hukuk Suç

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