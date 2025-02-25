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Çankırı'da Aranan 32 Şahıs ve 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çankırı'da Aranan 32 Şahıs ve 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Çankırı'da jandarma ve polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla, 32 aranan şahıs ile 17 düzensiz göçmen yakalandı. 4 şahıs tutuklandı, uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 32 şahıs ile 17 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan şahıslardan 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 17-23 Şubat tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 32 şahıs ile 17 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan aramalarda ise 2.73 gram metamfetamin, 233.21 gram sentetik kannobinoid ile çok sayıda sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan 32 şahıstan 4'ü tutuklandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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