Çankırı'da aranan 3 şahıs yakalandı - Haberler

Çankırı'da çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 3 şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ile Şabanözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde hakkında 'herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı.

Yakalanan 3 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANKIRI

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa