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Çankırı'da Aranan 116 Şahıs ve 9 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çankırı'da Aranan 116 Şahıs ve 9 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Çankırı'da jandarma ve polis ekiplerinin yaptığı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 116 şahıs yakalanırken, 9 düzensiz göçmen de ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan 11'i tutuklandı.

Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 116 şahıs ile 9 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan şahıslardan 11'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 27 Ocak- 10 Şubat tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 116 şahıs ile 9 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan aramalarda ise 31,09 gram metamfetamin, 1,47 gram amfetamin, 518 adet sentetik ecza hapı, ele geçirildi. Gözaltına alınan 116 şahıstan 11'i tutuklandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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