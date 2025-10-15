Çankırı'da Aranan 107 Şahıs Yakalandı

Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 107 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 22 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, haklarında yakalama kararı bulunan 107 şahıs ve 4 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 7'si tutuklandı. Yurda yasa dışı yollardan giriş yapan Kamerun uyruklu 1 şahıs yakalanıp 16 bin 240 TL idari para cezası uygulanmasına müteakip sınır dışı edildi. Ayrıca 3 narkotik ve 2 kaçakçılık operasyonunda 13 şahıs hakkında işlem tesis edildi.

Operasyon ve denetimler çerçevesinde yapılan aramalarda 1 adet bakır sikke 5 adet roma dönemine ait tarihi obje, 442 adet sentetik ecza, 16 gram esrar, 136 gram kannobioid, 30,78 gram metamfetamin, 1 kök kenevir bitkisi, 4,82 gram sentetik kannobinoid, 38,49 gram amfetamin ele geçirildi.

Yapılan trafik denetimlerinde ise 279 araç trafikten men edilirken 3 bin 696 araç sürücüsüne toplamda 11 milyon 441 bin 209 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI