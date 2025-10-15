Çankırı'da Aranan 107 Şahıs Yakalandı
Çankırı'da jandarma ve polis ekiplerinin yürüttüğü operasyonlar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 107 kişi ile 4 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan denetimlerde çok sayıda uyuşturucu madde ve tarihi eser ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 22 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, haklarında yakalama kararı bulunan 107 şahıs ve 4 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 7'si tutuklandı. Yurda yasa dışı yollardan giriş yapan Kamerun uyruklu 1 şahıs yakalanıp 16 bin 240 TL idari para cezası uygulanmasına müteakip sınır dışı edildi. Ayrıca 3 narkotik ve 2 kaçakçılık operasyonunda 13 şahıs hakkında işlem tesis edildi.
Operasyon ve denetimler çerçevesinde yapılan aramalarda 1 adet bakır sikke 5 adet roma dönemine ait tarihi obje, 442 adet sentetik ecza, 16 gram esrar, 136 gram kannobioid, 30,78 gram metamfetamin, 1 kök kenevir bitkisi, 4,82 gram sentetik kannobinoid, 38,49 gram amfetamin ele geçirildi.
Yapılan trafik denetimlerinde ise 279 araç trafikten men edilirken 3 bin 696 araç sürücüsüne toplamda 11 milyon 441 bin 209 TL cezai işlem uygulandı.