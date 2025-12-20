Takip ettiği aracın önünü kesip sürücüsünü darp etti, polisten kaçamadı

Çankırı'da, takip ettiği sürücünün aracının önünü kesip darp eden şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, Kırkevler Mahallesi Kastamonu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.E.B. isimli şahıs, aynı istikamette seyir halinde olan L.B. isimli sürücünün aracına çarptığını iddia ederek para talep etti. L.B. ise çarpma olmadığını söyleyerek yoluna devam etti. Daha sonra, Y.E.B., takip etmeye başladığı L.B.'nin aracının önünü kesti. Şahıs, L.B.'yi darp edip aracına zarar verdi.

Saldırganın uzaklaşmasının ardından darp edilen vatandaş 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Olaydan kısa süre sonra yakalanan Y.E.B. gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.E.B., adliyeye sevk edildi.