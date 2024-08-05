Çankırı'da Apartman Dairesinde Çıkan Yangın Dumandan Etkilenen Genç Hastaneye Kaldırıldı

Çankırı'da bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen genç, hastaneye kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Buğday Pazarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı bir apartmanın 4. katında bulunan dairede bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen A.D. (24) ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI