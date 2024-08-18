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Çankırı'da Apartman Bahçesinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Çankırı il merkezinde bulunan bir apartmanın bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çankırı'da bir apartmanın bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Olay, il merkezinde bulunan TOKİ konutlarının bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçede bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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