Çankırı'da Apartman Bacasında Yangın
Çankırı'da bir apartmanın baca kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı ve çatıya sıçramadan söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Çankırı'da bir apartmanın baca kısmında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle çatıya sıçramadan söndürüldü.
Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın bacasında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak binanın çatısına sıçramadan söndürüldü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa