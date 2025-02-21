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Çankırı'da Apartman Bacasında Yangın

Çankırı'da Apartman Bacasında Yangın
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Çankırı'nın Fatih Mahallesi'nde bir apartmanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çatıya sıçramadan söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Çankırı'da bir apartmanın baca kısmında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle çatıya sıçramadan söndürüldü.

Olay, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın bacasında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yerini siyah dumanlara bıraktı. Yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak binanın çatısına sıçramadan söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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