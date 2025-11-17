Çankırı'da Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Çankırı'da yeni doğan bebeğin sevk edildiği ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çankırı- Ankara karayolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'dan Ankara'ya bir yeni doğan bir bebeği sevk eden E.Ç. yönetimindeki 37 SP 074 plakalı ambulans, B.B. idaresindeki 34 GUM 749 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü B.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, ebek de tedbir amacıyla Çankırı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bebeğin işlemlerinin ardından tekrar Ankara'ya sevk edileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI