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Çankırı'da akaryakıt tankeri şarampole devrildi

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Çankırı'nın Orta ilçesinde meydana gelen kazada, akaryakıt yüklü tanker şarampole devrildi ve alev topuna döndü. Tanker sürücüsü yaralandı.

Çankırı'nın Orta ilçesinde şarampole devrilen akaryakıt tankeri alev topuna döndü. Kazada, tanker sürücüsü yaralandı.

Olay, Şabanözü-Orta Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karayolunda seyir halindeki akaryakıt yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Devrilmenin etkisiyle sürücü yaralanırken, tankerde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tırı sardı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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