Çankırı'da Akaryakıt İstasyonunda Kavga: Özel Harekat Polisiyle Çalışanlar Çatıştı

Çankırı'da bir akaryakıt istasyonunda polis memurları ile akaryakıt istasyonu çalışanı arasında çıkan arbedenin çalışanlardan birinin plakasız motosiklete akaryakıt vermek istememesinden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Olay, dün Çankırı il merkezinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akaryakıt istasyonuna gelen bir özel harekat polisi plakasız motosikletine yakıt almak istedi. Akaryakıt çalışanı Cihan Ali Ceylan motosiklette plaka olmadığı için yakıt veremeyeceğini söyledi. Bu sebeple Cihan Ali Ceylan ile özel harekat polisi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Daha sonra olay yerine gelen polis memurunun arkadaşları da kavgaya karıştı. Kavganın ardından her iki taraf da birbirlerinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili idari ve adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, akaryakıt istasyonu çalışanları yaşanan olayı anlattı.

"5-6 tane özel harekat ekibi gelerek durumu anlamadan tekme tokat daldılar"

Telefon görüşmesinin ardından özel harekat ekiplerinin gelip darp ettiklerini söyleyen Cihan Ali Ceylan, "Plakasız bir motosiklet yakıt almak için benzinliğe geldi. Plakasız olduğu için yakıt veremedim ve neden plakası olmadığını sordum. O sırada başka bir araç gelince ona yakıt doldurmaya gittim. O esnada başka bir çalışan motosiklete yakıtını doldurmuş. Yakıtını aldıktan sonra beni yanına çağırıp 'sen benim kim olduğumu biliyor musun' diyerek bana küfür ederek tahrik etti. Daha sonra aramızda bir kavga çıktı. Ben de olay büyümesin diye içeri girdim. Bir telefon görüşme yapmasının ardından 5-6 tane özel harekat polisi gelerek durumu anlamadan tekme tokat daldılar" diye konuştu.

Akaryakıt istasyonu çalışanı Gökhan Aytekin, "Üzerinde plaka olmayan bir motosiklet benzin alamaya benzinliğe geldi. Pompacı arkadaşımız da plakası olmadığı için yakıt veremeyeceğini söyledi. Sonra yakıtı aldığı halde yanına çağırarak bizi tahrik etti. Olayın büyümesini istedi. Arkadaşlara kavga etmemesi gerektiğini söyledim. Fakat karşı taraf ısrarla kavga etmek niyetindeydi, argo kelimeler kullandı. Tartışma sonrası iki tarafta zarar gördü. 'Size bunun hesabını ödeteceğim' diyerek arkadaşlarını çağırdı. Belindeki silahı göstererek bizi tehdit etti. Soğukkanlılığımızı koruyarak bir şey yapmadık. Sonra özel harekat ekipleri benzinliğe gelerek sanki bir baskın yaparmış gibi anlayıp dinlemeden ilk önce pompacı arkadaşımızı yere yıktılar, tekmeler attılar, sonra bana vurdular. Biz askerimizi, polisimizi seven insanlarız. Bir şey yapmadık" diye konuştu. - ÇANKIRI