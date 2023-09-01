Çankırı'da Ahırdan Çalınan 25 Büyükbaş Hayvanın Hırsızları Yakalandı

Ahırdaki inekleri çalan hırsızlar jandarmadan kaçamadı: 4 gözaltı

ÇANKIRI - Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bir ahırdan 25 büyükbaş hayvan çalan 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Saraycık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 ayrı çiftçiye ait 25 adet büyükbaş hayvan tıra yüklenerek çalındı. İhbar üzerine harekete geçen Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda çalınan hayvanların Ankara'nın Çubuk ilçesinde olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi. Olayla ilgili harekete geçen Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan titiz çalışma sonrasında ahırda bulunan ineğin 4 şüpheli tarafından çalındığı tespit edildi. Yapılan operasyonda hırsızlık şüphelileri yakalanarak gözaltına alındı.