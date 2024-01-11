Çankırı'da Abartı Egzoz Takılı Otomobilin Cezası

Çankırı'da abartı egzoz takılı otomobiliyle çevreye rahatsızlık verip sosyal medyada paylaşım yapan şahsa 6 bin 439 TL cezai işlem uygulanırken, aracı da trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı'da abartı egzoz takılı araçla çevreye rahatsızlık veren bir şahıs, o anları da sosyal medya hesaplarından paylaştı. Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, çevreye rahatsızlık veren sürücünün aracı Cumhuriyet Caddesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde durduruldu. Ekipler tarafından şahsa Mevzuata uygun olarak yapılmadığı belgelenmeyen ve teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derece gürültü çıkartacak özellikte olması gerekçesiyle 6 bin 429 TL para cezası uygulandı. Şahsın aracı da trafikten men edildi.

Şahsın aracında yapılan aramalarda ise 1 adet bıçak ele geçirildi. Araç sürücüsü hakkında ilgili kanun çerçevesinde adli işlem başlatıldı. - ÇANKIRI