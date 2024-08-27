Çankırı'da 87 şahıs ve 11 göçmen yakalandı

Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 87 şahıs ile 11 göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 12-26 Ağustos tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 87 şahıs ile 11 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan aramalarda ise 4 adet kenevir, 209 adet sentetik ecza hapı, 46 adet yivsiz av tüfeği, 2 adet tabanca 5 adet bıçak 270gram sentetik kannobinoid, 8 adet elektronik sigara, 5 bin adet dolu makaron, 9 adet bitkisel-kimyasal ürün ve 14.78kilogram tütün ele geçirildi. - ÇANKIRI