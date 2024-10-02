Çankırı'da 8 Bin 260 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Çankırı'da binlerce sentetik ecza hapı ele geçirildi: 3 gözaltı

ÇANKIRI - Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından yapılan yol denetimi esnasında bir araçtan 8 bin 260 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Yaşanan olayın ardından düzenlenen operasyonda 3 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol denetimi sırasında, durdurulan bir araçtan 8 bin 260 adet sentetik ecza hapı ele geçirdi. Olay sonrası ekipler, 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 2 adet tabanca, 40 adet tabanca fişeği ve 3 adet cep telefonu ele geçirdi.

Olayla ilgili şüpheli 3 şahıs gözaltına alınırken, 5 şahıs hakkında ise 'uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak' suçundan işlem yapıldı.