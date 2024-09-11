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Çankırı'da 70 şahıs ve 9 göçmen yakalandı

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Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 70 şahıs ile 9 göçmen yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 10'u tutuklandı.

Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 70 şahıs ile 9 göçmen yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 10'u tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 23 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 70 şahıs ile 9 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan aramalarda ise 4.11 gram esrar, 8.99 gram metamfetamin, 882 adet sentetik hap, 1 adet av tüfeği, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 38 adet fişek, 3 adet bıçak, bin 960 adet dolu makaron, 2 adet kopya düzeneği, 4 adet cep telefonu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 38 bin 900 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan 70 şahıstan 10'u tutuklandı. Yakalanan düzensiz göçmenler ise sınır dışı edildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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