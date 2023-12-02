Çankırı'da 55 şüpheli yakalandı

Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 55 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 55 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik 23 Kasım - 29 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, 'hakkı olamayan yere tecavüz', 'ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapmak', 'taksirle yangına neden olma, 'tehdit', 'dolandırıcılık', 'kasten yaralama', 'hırsızlık' ve 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak' suçlarından aranan 55 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ÇANKIRI