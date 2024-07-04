Çankırı'da 5 Bin 304 Araç Sürücüsüne 10 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı

Çankırı'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 5 bin 304 araç sürücüsüne toplam 10 milyon 601 bin 117 TL cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından 14-30 Haziran tarihleri arasında il genelinde denetimler yapıldı. Yapılan trafik denetimlerinde 199 araç trafikten men edilirken, 5 bin 304 araç sürücüsüne 10 milyon 601 bin 117 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI