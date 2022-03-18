Çankırı'da 499 adet sentetik hap ele geçirildi: 1 tutuklama - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çankırı'da 499 adet sentetik hap ele geçirildi: 1 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Çankırı'da 499 adet sentetik hap ele geçirildi: 1 tutuklama

Çankırı'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 499 sentetik hap ele geçirildi.

ÇANKIRI (İHA) - Çankırı'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 499 sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Ö.S. ve G.G. isimli şahıslardan 499 adet sentetik hap ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANKIRI

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Çankırı, Polis, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title