Çankırı'da 499 adet sentetik hap ele geçirildi: 1 tutuklama

ÇANKIRI (İHA) - Çankırı'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 499 sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Ö.S. ve G.G. isimli şahıslardan 499 adet sentetik hap ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANKIRI

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa