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Çankırı'da 4.5 büyüklüğünde deprem

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Çankırı'nın Ilgaz ilçesi merkez üssü olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre ilçelerde de hissedilen deprem kısa süreli paniğe sebep oldu.

Çankırı'da merkez üssü Ilgaz ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen deprem kısa süreli paniğe sebep oldu.

AFAD'dan alınan verilere göre, saat 16.04'te merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Çankırı, Çorum, Kastamonu ve Kırıkkale'de hissedildi.

Deprem sebebiyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenilirken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Depremin en fazla hissedildiği Kastamonu'nun Tosya ilçesinde vatandaşlar sokağa çıktı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu Çankırı Deprem Deprem 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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