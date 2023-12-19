Çankırı'da 31 şüpheli yakalandı

Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 31 şüpheli yakalandı.

Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 31 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede 11-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenen operasyonlar ve yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 31 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - ÇANKIRI