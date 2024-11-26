Çankırı'da 28 Aranan Şahıs ve 2 Göçmen Yakalandı

Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 28 şahıs ile 2 göçmen yakalandı. Yakalanan şahıslardan 7'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 18-24 Kasım tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 28 şahıs ile 2 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan aramalarda ise 5 gram metamfetamin, 692 adet sentetik ecza hapı, 1,42 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 28 şahıstan 7'si tutuklandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı. - ÇANKIRI