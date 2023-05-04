Çankırı'da 2 kişiyi öldürüp intihara kalkışan şahıs tutuklandı

Çankırı'da komşusu ile eski eşinin çalıştığı iş yerinin ortağını silahla öldüren şahıs, hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.

Olay, dün Çankırı il merkezi Buğday Pazarı Gül Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce eşi ile boşandığı için psikolojik sorunlar yaşayan ve tedavi gördüğü öğrenilen Hanifi Y. isimli şahıs, aynı apartmanda yaşayan komşusu Talip Poyraz'a 4 el ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Talip Poyraz hayatını kaybetti. Daha önce de balta ile saldırdığı Talip Poyraz'ı öldüren Hanifi Y., daha sonra elindeki silah ile Buğday Pazarı Mahallesi Kılıç Caddesi'ndeki eski eşi Gülizar Y.'nin çalıştığı ekmek ekmek fırınına girdi. Hanifi Y. girdiği iş yerinde karşılaştığı fırın işletmecisi Orhan Kuşçu'ya ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Kuşçu hayatını kaybetti. Olayın ardından intihar etmek isterken kendisini yaralayan Hanifi Y., polis ekipleri tarafından yakalandı. Polis eşliğinde hastaneye götürülen şahıs, tedavi altına alındı.

Tedavisi tamamlanan Hanifi Y., emniyetteki işlemlerinin ardından Çankırı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı. - ÇANKIRI