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Çankırı'da 17 litre sahte içki ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Çankırı'da 17 litre sahte içki ele geçirildi

Çankırı'da polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda 17 litre sahte içki, bin 787 adet kaçak gıda, 219 adet kozmetik, 31 adet elektronik malzeme, 12 karton bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Çankırı'da polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda 17 litre sahte içki, bin 787 adet kaçak gıda, 219 adet kozmetik, 31 adet elektronik malzeme, 12 karton bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı genelinde kaçak gıda, kozmetik, elektronik ürünler ve tütün mamullerini bandrolsüz ve faturasız satışı yaptığı edilen 1 iş yeri ve yetkilisi ile sahte alkol imal ettikleri tespit edilen 5 şahsın ikamet ve iş yerlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda bin 787 adet kaçak gıda, 219 adet kozmetik, 31 adet elektronik malzeme, 12 karton bandrolsüz kaçak sigara ile toplamda 17 litre el yapımı sahte alkollü içki ve etil alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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