Çankırı'da 147 Aranan Şahıs Yakalandı, Narkotik Operasyonları Gerçekleştirildi

Çankırı'da jandarma ve polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 147 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10-24 Kasım tarihlerinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, haklarında yakalama kararı bulunan 147 şahıs ve 6 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 2'si tutuklandı. Ayrıca, 11 narkotik, 5 kaçakçılık ve 1 göçmen kaçakçılığı operasyonunda 11 şahıs hakkında işlem yapıldı. Yapılan kontrollerde bin 296 adet sentetik ecza hapı, 71,78 gram sentetik kannobinoid, 0,16 gram metamfetamin, 53 gram esrar, 51 adet ecsasty, 472 gram bonzai ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 182 araç trafikten men edilirken 2 bin 356 araç sürücüsüne, toplamda 7 milyon 435 bin 870 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI