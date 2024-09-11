Çankırı'da 142 araç trafikten men edildi
Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 142 araç trafikten men edildi. Denetimlerde toplam 3 bin 228 araç sürücüsüne 6 milyon 440 bin 631 TL cezai işlem uygulandı.
Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 142 araç trafikten men edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından 23 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında il genelinde denetimler yapıldı. Yapılan trafik denetimlerinde 142 araç trafikten men edilirken, 3 bin 228 araç sürücüsüne toplam 6 milyon 440 bin 631 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI