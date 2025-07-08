Çankırı'da 139 Suçlu Yakalandı

Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 139 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 16 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 139 şahıs yakalanırken, gözaltına alınan şahıslardan 8'i tutuklandı. Ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan 16 yabancı uyruklu şahıs hakkında ise sınır dışı işlemleri başlatıldı. Yapılan operasyon ve denetimlerde, "müstehcenlik suçundan" 1, "çocuğun kaçırılması veya alıkonulması suçundan" 2, "hırsızlık" suçundan 5, "nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemleri kullanarak işlemek" suçundan 4, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 5, "uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma" suçundan 22, "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan 2, "mala zarar verme" suçundan 43, "tehdit" suçundan 34 ve "kasten yaralama" suçundan ise 21 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Gerçekleştirilen 10 narkotik operasyonunda 21 şahıs hakkında işlem yapılırken, yapılan aramalarda 286,75 gram metamfetamin, 2 bin 909 adet sentetik ecza hapı, 488 adet sentetik galara hapı, 131 adet extacy, 16,48 gram sentetik kannabinoid, 1,86 gram esrar ve 10 mililitre amfetamin ele geçirildi.

Öte yandan, yapılan trafik denetimlerde ise 2 bin 226 araç sürücüsüne toplam 7 milyon 995 bin 493 TL cezai işlem uygulanırken, 230 araç trafikten men edildi. - ÇANKIRI