Çankırı'da 11 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
Çankırı'da 'silahla yağma' suçundan 11 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası ile aranan bir şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Çankırı'da 11 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde 'silahla yağma' suçundan toplam11 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Şahıs işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ÇANKIRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa