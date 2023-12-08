Çankırı'da 101 Şüpheli Yakalandı

Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 101 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 101 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede 30 Kasım - 6 Aralık tarihleri arasında düzenlenen operasyonlar ve yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 101 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - ÇANKIRI