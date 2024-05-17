Çankırı'da 1 yılda 2 bin 293 trafik kazası meydana geldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Çankırı'da 1 yılda 2 bin 293 adet trafik kazası meydana geldiği, bin 365 kişi yaralandığı ve 33 kişinin öldüğü kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından verilen bilgiye göre, Çankırı'da 2023 yılında toplam 2 bin 293 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların bin 560 adedi maddi hasarlı, 733 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası oldu. 733 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 15 kişi kaza yerinde, 18 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. - ÇANKIRI