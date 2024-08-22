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Çankırı-Ankara Karayolunda Bir Tır Alev Topuna Döndü

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Çankırı-Ankara karayolunda bulunan bir akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan bir tırın kabin kısmında çıkan yangın, hızlı müdahale sayesinde kontrol altına alındı.

Çankırı- Ankara karayolunda benzin istasyonundaki bir tır alev topuna döndü. Ekiplerin ve vatandaşların hızlı müdahalesi muhtemel faciayı önledi.

Olay, Çankırı-Ankara karayolu Ballıca mevkiinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan bir tırın kabin kısmında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tırı sardı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, tır kullanılmaz hale geldi. Yangının akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürülmesi ise muhtemel bir faciayı önledi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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