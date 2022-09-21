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Çankırı 3. sayfa haberleri... Çankırı'da bin 14 adet sentetik hap ele geçirildi: 1 tutuklama

3. Sayfa Haberleri

Çankırı 3. sayfa haberleri... Çankırı'da bin 14 adet sentetik hap ele geçirildi: 1 tutuklama

Edinilen Çankırı haberine göre Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından bir şahsın ev ve aracında yapılan aramalarda bin 14 adet sentetik hap ve 2 gram esrar ele geçirildi.

Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından bir şahsın ev ve aracında yapılan aramalarda bin 14 adet sentetik hap ve 2 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipler tarafından uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde şüpheli bir şahsın evinde ve aracında arama yapıldı. Yapılan aramalarda bin 14 adet sentetik hap ve 2 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Çankırı 3. Sayfa Haberler

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