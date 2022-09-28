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Çankırı 3. sayfa: Çankırı'da okul servis araçlarına sıkı denetim

3. Sayfa Haberleri

Çankırı 3. sayfa: Çankırı'da okul servis araçlarına sıkı denetim

Çankırı haberleri: Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 78 okul servis aracı sürücüsüne eğitim verilirken, yapılan denetimlerde ise 13 servis aracına para cezası kesildi.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 78 okul servis aracı sürücüsüne eğitim verilirken, yapılan denetimlerde ise 13 servis aracına para cezası kesildi.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılının başlaması ile birlikte öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak amacı ile okul servis şoförlerine yönelik denetim ve eğitim çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler tarafından 12-25 Eylül tarihleri arasında il genelindeki 95 okul servis aracı denetlendi. Yapılan denetimlerde 13 servis aracına toplam 5 bin 551 TL para cezası uygulandı.

Ekipler eğitim faaliyetleri çerçevesinde ise 78 servis sürücüsüne seminer verdi. Seminerlerde sürücüler trafik kuralları ile ilgili bilgilendirildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çankırı 3. Sayfa Haberler

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