Çankaya'da Trafik Kavgasında Silahlı Saldırı: Polis Müdahale Etti

Çankaya'da Trafik Kavgasında Silahlı Saldırı: Polis Müdahale Etti
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde alkollü bir sürücü, trafikte tartıştığı diğer sürücüye silah çekti. Polis, olaya müdahale ederek şahsı etkisiz hale getirdi. Saldırıya uğrayan sürücünün durumu iyi, alkollü sürücü hastaneye kaldırıldı.

Çankaya Köşkü yakınında hareketli anlar: Trafik kavgasında silah çeken bir kişiyi polis etkisiz hale getirdi

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde Çankaya Köşkü yakınında alkollü olduğu öğrenilen bir şahıs trafikte başka bir sürücüye silah çekti, çevredeki görevli polis ekipleri şahsı etkisiz hale getirdi.

Olay, sabah saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkol etkisindeki bir sürücü, trafikte başka bir sürücü ile tartışmaya girdi. Sonrasında alkollü sürücü, diğer sürücüye silahının kabzası ile saldırdı ve ardından birkaç el havaya ateş açtı. O esnada Dışişleri Konutu önünde bulunan görevli polisler şahsı ayağından vurarak etkisiz hale getirdi.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken olayın ardından hastaneye kaldırılan alkollü sürücünün hayati tehlikesi olmadığı, saldırıya uğrayan sürücünün ise sağlığının iyi olduğu öğrenildi.

Ayrıca alkollü sürücünün emekli polis olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİLAL SARIKAVAK - 3.Sayfa
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