Çankaya'da Seyir Halindeki Araçtan Atlayan Kadın Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kadın, seyir halindeki araçtan atladı. Arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay gece saatlerinde Eskişehir yolunda meydana geldi. 06 CRS 718 plakalı Peugeot marka otomobilde bulunan 27 yaşındaki İ.Ö. isimli kadın, iddialara göre henüz kimliği bilinmeyen araç sürücüsü ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Ö., Eskişehir istikametinde seyir halinde iken araçtan atladı. Kadının araçtan atlamasının ardından arkadan gelen 34 AF 8738 plakalı araç kadına çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA