Çankaya'da Sağanak Yağışlar Yolları Sabote Etti

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde sağanak yağışlar sonrası yollar ciddi hasar gördü. Mahalle sakinleri, kazaların artmasından endişe ederken yetkililerden çözüm bekliyor.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde sağanak yağışlar sonrası yollarda ciddi hasarlar meydana geldi.

Çankaya'ya bağlı, Seyranbağları, Zafertepe ve Metin Oktay Mahallelerinde sel suları nedeniyle yollarda hasar oluştu. Oluşan hasarlar sürücülere zor anlar yaşattı. Konuya ilişkin konuşan bir vatandaş, "Yağmurdan sonra oluşan hasardan dolayı burada arabalar zorluk çekiyor ve frene bastığımızdan dolayı kaza oluyor. Bundan dolayı mahalle sakinleri rahatsızlıklarını dile getirdiler. Birkaç tane kaza olduğunu söylüyor arkadaşlar. İnsanlar bir an önce bu durumun çözülmesini istiyor" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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