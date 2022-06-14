Çankaya'da sağanak yağış sonrası yine bilindik görüntüler

ANKARA - Ankara'nın Çankaya İlçesi'nde etkili olan sağanak yağış yine bilindik görüntülere neden oldu. İlçede hayat durma noktasına geldi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde sağanak yağış sonrası yine bilindik görüntüler yaşandı. Yağış sonrası cadde ve sokakları su bastı. Göle dönen yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. İlçede hayat durma noktasına gelirken vatandaşlar arasında gergin anlar yaşandı. Otobüs durakları dolup taşarken çoğu yolcu otobüslere binemedi. Evlerine gidememekten şikayetçi olan vatandaşlar ile şoförler arasında tartışmalar çıktı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa